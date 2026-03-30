< sekcia Ekonomika
Ceny rakúskych producentov pokračovali vo februári v stabilnom poklese
Autor TASR
Viedeň 30. marca (TASR) - Ceny rakúskych producentov pokračovali vo februári v stabilnom poklese. Je to už 11. mesiac v rade, čo ceny výrobcov v Rakúsku klesajú, pričom tempo poklesu patrí k najvýraznejším za sledované obdobie. Informoval o tom rakúsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.
Ceny rakúskych priemyselných výrobcov klesli vo februári medziročne o 1,4 %, rovnakým tempom ako v januári. Tempo poklesu je tak spolu s januárovým druhé najvýraznejšie od apríla minulého roka, keď ceny začali klesať. Výraznejší pokles cien producentov zaznamenalo Rakúsko iba v decembri, a to na úrovni 1,9 %.
Za pokračovaním poklesu cien výrobcov sú najmä ceny energií, ktoré vo februári klesli medziročne o 6,1 % a zrýchlili tak tempo poklesu. V prípade spotrebného tovaru ceny síce pokračovali v raste, tempo rastu sa však spomalilo. Ceny polotovarov zotrvali na rovnakej úrovni, mierne sa však zvýšili ceny kapitálových tovarov, ktoré v januári klesli.
