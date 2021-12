Ceny rakúskych výrobcov rástli v novembri rekordným tempom

Viedeň 30. decembra (TASR) - Ceny rakúskych výrobcov zaznamenali v novembri rekordný rast. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje rakúskeho štatistického úradu.



Ceny priemyselných výrobcov vzrástli v novembri medziročne o 15,3 % po tom, ako v októbri zaznamenali rast na úrovni 14 %. Novembrové tempo rastu bolo najvyššie od začatia evidovania príslušných údajov v januári 2000.



Pod rekordný rast cien producentov sa podpísali najmä ceny energií, ktoré vzrástli o 35,7 %. Výrazne sa zvýšili aj ceny medzitovarov, a to o 16,9 %.



Na medzimesačnej báze sa ceny rakúskych priemyselných výrobcov zvýšili v novembri o 1,5 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v októbri sa v porovnaní so septembrom zvýšili o 3,2 %.