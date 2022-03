Ceny rakúskych výrobcov zrýchlili rast na nové historické maximum

Viedeň 30. marca (TASR) - Ceny rakúskych priemyselných producentov pokračujú v zrýchľovaní rastu, pričom za minulý mesiac sa zvýšili takmer o pätinu. To znamená nový rekord. Uviedol to v stredu rakúsky štatistický úrad, podľa ktorého ceny výrobcov ženú nahor stále vyššie ceny energií. TASR o tom informuje na základe správ portálov tradingeconomics a RTTNews.



Ceny producentov sa vo februári zvýšili medziročne o 18,9 % po 18,4-percentnom raste v prvom mesiaci roka. To znamená najvyššie tempo rastu od začatia evidovania príslušných údajov v januári 2000.



Ceny rakúskych výrobcov opätovne najviac ovplyvnili ceny v energetickom sektore, ktoré vo februári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 43,9 %. Výrazne sa zvýšili aj ceny polotovarov (19,1 %). Okrem toho rast zaznamenali ceny spotrebných a kapitálových tovarov. V prvom prípade sa zvýšili o 4,1 % a v druhom o 3,1 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny rakúskych výrobcov zvýšili vo februári o 1,2 %. Tempo rastu sa tak v tomto prípade spomalilo na polovicu, keď v prvom mesiaci roka rast dosiahol 2,4 %.