Ceny rezidenčných nehnuteľností v Nemecku zaznamenali rekordný pokles

Wiesbaden 22. marca (TASR) - Ceny domov a bytov v Nemecku zaznamenali vlani pokles, prvý za 16 rokov, pričom tempo poklesu bolo najprudšie v histórii záznamov. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa údajov Destatisu klesli ceny rezidenčných nehnuteľností minulý rok oproti roku 2022 o 8,4 %. "Je to prvý pokles cien od roku 2007, navyše, je najvýraznejší od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2000," oznámil Destatis.



V rokoch 2008 až 2022 sa ceny domov a bytov v najväčšej európskej ekonomike stabilne zvyšovali, situáciu však skomplikovala realitná kríza, pod ktorú sa veľkou mierou podpísal výrazný rast úrokových sadzieb. Banky však predpokladajú, že pokles cien sa tento rok zastaví, keďže sa očakáva znižovanie úrokových sadzieb.



V mestských oblastiach klesli výrazne najmä ceny rodinných domov a dvojdomov. Vo 4. štvrťroku minulého roka sa medziročne znížili o 11 %. Ceny bytov v súkromnom vlastníctve zaznamenali pokles o 7 %. Sú to však spriemerované údaje. Cenové rozdiely medzi nehnuteľnosťami boli veľké, pričom ich výrazne ovplyvňoval fakt, či ide o moderné alebo staršie nehnuteľnosti, ako aj to, či ide o energeticky efektívne domy a byty, alebo s vysokou energetickou spotrebou.



Na druhej strane, dopyt po bývaní je v Nemecku naďalej vysoký, najmä v siedmich mestách - Berlín, Hamburg, Mníchov, Kolín nad Rýnom, Frankfurt nad Mohanom, Stuttgart a Düsseldorf. Dôvodom je kombinácia vysokej imigrácie a krízy v stavebníctve, ktorá je výsledkom vysokých úrokových sadzieb a drahých materiálov.



Pôvodný cieľ postaviť ročne 400.000 bytov sa vláde dlhodobo nedarí naplniť. Ekonomický inštitút IfW očakáva tento rok dokončenie približne 225.000 bytov potom, ako v minulom roku postavili zhruba 270.000 bytov.