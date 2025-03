Ceny rezidenčných nehnuteľností v Nemecku sa vrátili k rastu

Wiesbaden 25. marca (TASR) - Po dvoch rokoch vytrvalého poklesu sa ceny nemeckých rezidenčných nehnuteľností vrátili vo 4. kvartáli minulého roka k rastu. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Vyhliadky tohto sektora sú však naďalej neisté. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny domov a bytov v Nemecku vzrástli vo 4. štvrťroku minulého roka medziročne o 1,9 %, uviedol Destatis. Je to prvý rast od roku 2022, keď začali klesať v reakcii na rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky reagujúcej na výrazné zrýchlenie inflácie. To však viedlo k nástupu najväčšej krízy v nemeckom realitnom sektore za posledné desaťročia. Vlani sa tempo poklesu v porovnaní s vývojom v roku 2023 zmiernilo, avšak vyhliadky celkového realitného sektora, najmä komerčných nehnuteľností, sú naďalej neisté.



Čo sa týka vývoja vo 4. štvrťroku minulého roka, ceny rezidenčných nehnuteľností v Nemecku vzrástli vo všetkých regiónoch s výnimkou najmenej obývaných oblastí, informoval Destatis. Najprudší rast zaznamenali v najväčších mestách bez započítania ich metropolitných oblastí. V prípade bytov sa zvýšili o 2,5 % a v prípade rodinných domov o 2,2 %.