Ceny rezidenčných nehnuteľností v USA tento rok výrazne stúpli

Washington 10. decembra (TASR) - Majitelia rezidenčných nehnuteľností v USA tento rok zbohatli. Dôvodom je boom na realitnom trhu spôsobený pandémiou nového koronavírusu.



Ceny nehnuteľností sa počas uplynulého roka výrazne zvýšili. Rezidenčné nehnuteľnosti zaťažené hypotékou, na ktoré pripadá 63 % všetkých nehnuteľností, zdraželi o 10,8 %, uviedla spoločnosť CoreLogic. To znamená nárast majetku majiteľov týchto nehnuteľností celkovo o 1 bilión USD (825,83 miliardy eur), alebo v prepočte o 17.000 USD na majiteľa rezidenčnej nehnuteľnosti. To bol najprudší nárast hodnoty ich majetku za vyše 6 rokov.



Ceny nehnuteľností však nerástli rovnomerne, v niektorých štátoch stúpli viac než v iných. Napríklad majiteľ rezidenčnej nehnuteľnosti v štáte Washington zaznamenal zvýšenie hodnoty svojej nehnuteľnosti v priemere o 35.800 USD, v Kalifornii o 33.800 USD a Massachusetts o 31.200 USD. Naopak, v Severnej Dakote, ktorú mimoriadne silno zasiahla pandémia, cena rezidenčných nehnuteľností v priemere vzrástla len o 5400 USD.



"Prudký nárast cien rezidenčných nehnuteľností počas uplynulého roka spôsobil, že ich hodnota sa dostala na rekordnú úroveň," uviedol hlavný ekonóm CoreLogic Frank Nothaft. "Priemerná rodina s hypotekárnym úverom mala v 3. kvartáli nehnuteľný majetok v hodnote 194.000 USD. To poskytuje rodinám dôležitý vankúš na ich ochranu pre prípad, že by sa dostali do finančných problémov," dodal Nothaft.



Ceny rezidenčných nehnuteľností v USA prudko stúpajú, pretože dopyt po nich je mimoriadne vysoký a ponuka naopak slabá. Dopyt podporuje aj rekordne nízke úročenie hypoték.



(1 EUR = 1,2109 USD)