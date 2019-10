Ceny ropy a plynu znížili zisk ropného koncernu Total takmer o 30 %

Paríž 31. októbra (TASR) - Francúzska ropná spoločnosť Total zaznamenala za 3. kvartál pokles zisku takmer o 30 %. Výsledky mohli byť ešte horšie, výrazný medziročný pokles cien ropy a plynu však čiastočne zmiernil rast produkcie.



Čistý zisk Totalu dosiahol za 3. kvartál 2,80 miliardy USD (2,51 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 29 %. Upravený zisk dosiahol 3,02 miliardy USD oproti 3,96 miliardy USD spred roka. Na akciu to znamená 1,13 USD oproti 1,47 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.



Tržby Totalu dosiahli za 3. štvrťrok 48,59 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o viac ako 11 %.



Pod horšie výsledky sa podpísal výrazný pokles cien ropy a plynu v porovnaní s 3. kvartálom minulého roka. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla približne o 18 % a ceny plynu v Európe a Ázii až o 55 %.



Na druhej strane, tento vývoj čiastočne vykompenzovala zvýšená produkcia. Tú Total zvýšil medziročne o 8,4 %. Za celý rok očakáva firma zvýšenie produkcie v porovnaní s rokom 2018 približne o 9 %. Prispieť by k tomu mali najmä projekty, ktoré spoločnosť spustila v minulom roku.



(1 EUR = 1,1154 USD)