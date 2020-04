Ceny ropy aj v piatok vzrástli, ale za celý týždeň klesli

New York 26. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok (24. 4.) vzrástli. Ale za celý týždeň si komodita pripísala stratu, pretože ani zníženie globálnej produkcie nedokázalo udržať krok s poklesom dopytu po rope pre pandémiu nového koronavírusu.



Obchodovanie s ropou bolo extrémne volatilné celý týždeň, keďže ekonomiky na celom svete zostávajú zablokované. A zatiaľ čo za "normálnych okolností" by niektoré faktory, ako napríklad prudký pokles počtu aktívnych vrtných súprav v USA, mali pozitívny vplyv na cenu komodity, pandémia a s ňou spojený slabý odbyt to zmenili.



Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni uzavrela v piatok obchodovanie pri cene 16,94 USD (15,68 eura) za barel (159 litrov). To bolo o 44 centov alebo 2,7 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok zvýšila o 11 centov alebo 0,5 % na 21,44 USD za barel.



Za celý týždeň klesla cena WTI zhruba o 7 % a cena Brentu o 24 %.



Obchodníci očakávajú, že dopyt sa bude celé mesiace naďalej znižovať pre pandémiu, ktorá zastavila ekonomiky. Výrobcovia pritom nedokážu stláčať produkciu dostatočne rýchlo alebo rázne, aby došlo k citeľnejšiemu zvýšeniu cien ropy. Experti odhadujú, že výkon globálnej ekonomiky tento rok klesne o 2 %, čo bude horší výsledok ako počas krízy pred vyše 10 rokmi.



(1 EUR = 1,0800 USD)