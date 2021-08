New York 18. augusta (TASR) - Ceny ropy aj v stredu klesli, už piaty deň po sebe. To je najdlhšie obdobie ich vytrvalého poklesu za päť mesiacov. Trhy tak zareagovali na prekvapujúce zvýšenie zásob benzínu v USA minulý týždeň, čo signalizuje, že dopyt po palive môže byť ohrozený, pretože rýchle šírenie variantu delta ochorenia COVID-19 môže zabrzdiť zotavovanie ekonomiky.



Aj posilnenie dolára prispelo k zníženiu cien ropy. Na druhej strane, zásoby komodity v USA minulý týždeň klesli.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v stredu o 18.16 h SELČ predával po 66 USD (56,30 eura). To bolo o 59 centov alebo 0,89 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 42 centov alebo 0,51 % na 68,61 USD za barel.



(1 EUR = 1,1723 USD)