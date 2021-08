Ceny ropy aj v utorok klesli

New York 3. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok pokračujú v poklese, ale miernejším tempom ako v predchádzajúcom dni. Dôvodom ich znižovania sú obavy, že stúpajúci počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Číne by mohol spomaliť hospodársky rast druhého najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete.



Číne sa minulý rok do značnej miery podarilo zvládnuť pandémiu nového koronavírusu, čo pomohlo podporiť silné zotavenie jej ekonomiky a oživenie dopytu po rope.



Koronavírus, ktorý sa vlani rozšíril práve z Číny do celého sveta, však medzitým zmutoval. V súčasnosti tak už aj Čína znova zápasí s nárastom počtu ochorení na variant delta a zavádza lokálne cestovné obmedzenia a karantény.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v utorok o 18.27 h SELČ predával po 70,66 USD (59,45 eura). To bolo o 60 centov alebo 0,84 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 38 centov v alebo 0,52 % na 72,51 USD za barel.



(1 EUR = 1,1885 USD)