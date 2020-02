Singapur 27. februára (TASR) - Ceny ropy aj vo štvrtok klesli, už piaty deň po sebe a na najnižšiu úroveň od januára 2019. Dôvodom je rastúci počet nových prípadov nakazenia koronavírusum mimo Číny, čo vyvolalo obavy z pandémie, ktorá by mohla spomaliť globálnu ekonomiku a znížiť dopyt po rope.



V stredu (26. 2.) prvýkrát počet nových prípadov ochorenia mimo Číny, ktorá je ohniskom nákazy, prekročil počet nových prípadov v tejto krajine.



Rozšírenie vírusu do veľkých ekonomík, ako sú Južná Kórea, Japonsko a Taliansko, vyvolalo obavy, že rast dopytu po palivách bude obmedzený. Poradenská spoločnosť Facts Global Energy v stredu predpovedala, že tempo rastu dopytu po rope v roku 2020 dosiahne iba 60.000 barelov denne v dôsledku šírenia koronavírusu po svete.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa vo štvrtok o 7.17 h SEČ predával po 47,97 USD (44,11 eura). To bolo o 76 centov alebo 1,56 % menej viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 74 centov alebo 1,38 % na 52,69 USD za barel.