Ceny ropy Brent a WTI ukončili týždeň odlišne, ale obe výrazne klesli

New York 13. septembra (TASR) - Ceny ropy Brent a americkej WTI sa v závere tohto týždňa vyvíjali rôznymi smermi, v obidvoch prípadoch však zaznamenali výrazný týždenný pokles. Vývoj v celom týždni výrazne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá zvýšila obavy z ďalšieho dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri uzatvorila piatkové (11. 9.) obchodovanie na úrovni 39,83 USD (33,60 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 23 centov (0,57 %). Za celý týždeň klesla zhruba o 6 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom zaznamenala na záver piatkového obchodovania mierne zotavenie, za celý týždeň však klesla rovnako ako cena ropy Brent. Piatkové obchodovanie ukončila WTI na úrovni 37,33 USD/barel, čo predstavuje rast o 3 centy (0,08 %). Za celý týždeň však evidovala pokles o približne 6 %.



Počet nových prípadov infekcie novým koronavírusom v priebehu týždňa vzrástol vo viacerých štátoch. Výrazne sa zvýšil v Británii, USA a najmä v Indii. V ázijskej krajine zaznamenal počet nových prípadov nákazy v piatok rekordný rast o 96.551. Celkový počet nakazených v Indii tak po piatku presiahol hranicu 4,5 milióna.



Americké akciové trhy ukončili týždeň poklesom, čo znamená týždenný pokles druhý týždeň po sebe. Reagovali tak na viacero ekonomických ukazovateľov, ktoré naznačujú, že zotavovanie ekonomiky bude dlhé a komplikované.



Medzi hlavné faktory, ktoré v priebehu týždňa ovplyvnili ceny ropy, patrili informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA. Tie sa za týždeň do 4. septembra zvýšili o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom počítali s ich poklesom o 1,3 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1854 USD)