Ceny ropy Brent vzrástli o vyše percenta
Autor TASR
Singapur 22. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok rast o vyše percenta, za celý týždeň však smerujú k výraznému poklesu. Ich vývoj počas týždňa ovplyvňovali najmä vyhlásenia amerického prezidenta o pokroku v mierových rokovaniach s Iránom. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.15 h SELČ 104,24 USD (89,87 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,66 USD (1,62 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 97,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,01 USD (1,05 %).
Na týždennej báze však cena Brentu klesla predbežne o 4,6 % a cena WTI sa oproti záveru minulého týždňa prepadla o 7,6 %. Dôvodom sú opakované vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vojna s Iránom sa čoskoro skončí.
Analytici však očakávajú, že ceny ropy sa tento rok udržia na vysokej úrovni, keďže oprava poškodenej ropnej infraštruktúry v krajinách Blízkeho východu si bude vyžadovať čas. BMI, divízia analytickej spoločnosti Fitch Solutions, zvýšila odhad tohtoročnej priemernej ceny Brentu na 90 USD za barel. Pôvodne počítala s úrovňou 81,50 USD/barel.
(1 EUR = 1,1599 USD)
