Ceny ropy by mohli dosiahnuť 300 USD, ak Západ zavedie embargo

Moskva 22. marca (TASR) - Ceny ropy by mohli dosiahnuť 300 USD (271,70 eura) za barel (159 litrov), ak by Západ uvalil embargo na jej dovoz z Ruska. Vyhlásil to v pondelok (21.3.) ruský vicepremiér Alexander Novak, aj keď to podľa neho nie je pravdepodobné. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na agentúru TASS.



Novak tiež povedal, že pre Európu je zatiaľ nemožné odmietnuť ruskú ropu a plyn. Kremeľ varoval, že prípadné embargo na ruskú ropu by narušilo energetickú rovnováhu v Európe, ale neovplyvnilo by Spojené štáty.



Niektorí členovia Európskej únie (EÚ) presadzujú ropné embargo ako súčasť možného piateho balíka sankcií proti Rusku v snahe potrestať Moskvu za vojnu na Ukrajine.



"Takéto embargo by veľmi vážne ovplyvnilo svetový trh s ropou, veľmi negatívne by ovplyvnilo energetickú rovnováhu na európskom kontinente," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Podľa diplomatov z Bruselu ruský útok chemickými zbraňami na Ukrajine alebo prudké bombardovanie jej hlavného mesta Kyjev by mohli byť spúšťačom energetického embarga. Rusko tvrdí, že sa zameriava na vojenskú, nie civilnú infraštruktúru.



Moskva zároveň varovala, že sankcie EÚ na ruskú ropu by ju mohli podnietiť k uzavretiu plynovodu do Európy. Únia dováža z Ruska zhruba 40 % plynu pre svoju spotrebu, pričom Nemecko je spomedzi veľkých ekonomík bloku najviac závislé na ruskom plyne.



Aj Peskov poukázal na fakt, že embargo na dovoz ruskej ropy by Američanov nezasiahlo tak ako Európanov.



(1 EUR = 1,1038 USD)