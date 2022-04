Ceny ropy za celý týždeň klesli najprudšie za dva roky

New York 3. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere týždňa mierny pokles, keď trhy zareagovali na informácie, že členovia Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) sa dohodli na ďalšom koordinovanom uvoľnení ropy zo strategických rezerv. Za celý týždeň však klesli ceny komodity až o viac než desatinu, čo predstavuje najprudší týždenný pokles za posledné dva roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni klesla v závere piatkového obchodovania (1. 4.) o 32 centov (0,31 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 104,39 USD (94,45 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom uzatvorila piatkové obchodovanie na úrovni 99,27 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,01 USD alebo 1,01 %. Za celý týždeň klesli ceny v obidvoch prípadoch približne o 13 %.



Vývoj cien komodity za celý týždeň výrazne ovplyvnilo oznámenie amerického prezidenta Joea Bidena vo štvrtok (31. 3.), že od mája budú USA počas šiestich mesiacov zo svojich strategických rezerv uvoľňovať denne jeden milión barelov ropy. To znamená uvoľnenie rekordných viac než 180 miliónov barelov suroviny. Biden tak rozhodol v reakcii na vysoké ceny ropy a pohonných látok v USA, čo je dôsledok sankcií západných štátov voči Rusku za jeho útok na Ukrajinu.



V piatok sa ku kroku USA pripojili členovia IEA na svojom mimoriadnom zasadnutí v Japonsku. Zo strany IEA je to už druhá dohoda o uvoľnení strategických rezerv za jeden mesiac. Zatiaľ sa však nedohodli na objeme rezerv ani termíne ich uvoľnenia. Ako oznámilo japonské ministerstvo hospodárstva, na detailoch by sa štáty IEA mohli dohodnúť "niekedy v priebehu budúceho týždňa".



Navyše na ceny ropy počas týždňa pôsobili aj správy z Číny, kde opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom viedol predstaviteľov najľudnatejšieho mesta Šanghaj k rozhodnutiu zaviesť v meste postupný lockdown. Na štyri dni do piatka 1. apríla vo východnej časti a od piatka na ďalšie štyri dni v západnej časti mesta. To zvýšilo obavy na trhoch z poklesu dopytu po rope.



(1 EUR = 1,1052 USD)