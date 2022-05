Ceny ropy ďalej rastú

Singapur 31. mája (TASR) - Ropa v utorok zvýšila svoje zisky. Jej ceny vzrástli po tom, ako sa lídri Európskej únie (EÚ) dohodli na znížení dovozu komodity z Ruska. To vyvolalo obavy z ďalšieho zhoršenia situácie na trhu, ktorá je už teraz napätá, keďže dopyt pred vrcholnou letnou sezónou v USA a Európe stúpa.



Zároveň Šanghaj oznámil ukončenie dvojmesačnej blokády a od 1. júna umožní veľkej väčšine ľudí v najväčšom čínskom meste opustiť svoje domovy a riadiť autá.



Pokiaľ ide o produkciu, aliancia OPEC+ sa bude držať minuloročnej dohody a na zasadaní tento týždeň schváli zvýšenie ťažby v júli len o 432.000 barelov denne. Uviedlo to šesť zdrojov OPEC+, čo znamená, že aliancia odmietla výzvy Západu na rýchlejší rast produkcie s cieľom zmierniť zvyšovanie cien.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v utorok o 7.36 h SELČ predával po 118,70 USD (110,27 eura). To bolo o 3,63 USD alebo 3,15 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,65 USD alebo 1,36 % na 123,32 USD za barel.



(1 EUR = 1,0764 USD)