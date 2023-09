Ceny ropy dosiahli 10-mesačné maximum, Brent prekonal

Bengaluru 5. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali počas utorka v raste, pričom cena Brentu nakrátko prekročila 91 USD za barel (159 litrov). To je najvyššia hodnota za zhruba 10 mesiacov. Podobne aj cena americkej WTI zaznamenala najvyššiu úroveň za toto obdobie. Podpísali sa pod to správy zo Saudskej Arábie a Ruska o výraznejšom predĺžení produkčných a exportných škrtov, než sa čakalo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.48 h SELČ 90,82 USD (84,63 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená zvýšenie o 1,82 USD (2,04 %). Počas obchodovania sa nakrátko dostala nad 91 USD za barel, prvýkrát od novembra minulého roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 87,53 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,98 USD, alebo 2,31 %. Predtým vzrástla na 87,97 USD/barel, čo aj v tomto prípade bola najvyššia úroveň za 10 mesiacov.



Ceny nahor posunuli Saudská Arábia a Rusko. Rijád oznámil, že svoje dobrovoľné produkčné škrty v rozsahu jeden milión barelov denne, s ktorými začal v júli, predlžuje až do konca roka. Rovnako Rusko informovalo, že redukciu vývozu v objeme 300.000 barelov denne, predlžuje do konca decembra. Trhy pritom pôvodne počítali s tým, že obe krajiny oznámia predĺženie týchto redukcií iba na ďalší mesiac, teda na október. Nečakane dlhšie obmedzenie dodávok ropy na svetové trhy tak zvýšilo obavy z nedostatku suroviny počas citlivého zimného obdobia.



(1 EUR = 1,0731 USD)