Ceny ropy dosiahli najdlhšie obdobie rastu za 1,5 roka

Bengalúr 12. augusta (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa vzrástli po tom, ako Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) poukázala na rekordný dopyt po rope v poslednom období a možnosť nového rekordu v tomto mesiaci. Zvýšenie cien ropy v závere týždňa prispelo k rastu aj za celý týždeň. To znamená siedmy rastový týždeň po sebe a najdlhšie obdobie súvislého rastu cien komodity za 1,5 roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla v závere piatkového (11. 8.) obchodovania o 41 centov (0,47 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 86,81 USD (78,89 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom vzrástla ku koncu obchodovania o 37 centov (0,45 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 83,19 USD/barel.



Za celý týždeň zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch rast približne o 0,5 %. To je najdlhšie obdobie súvislého týždenného rastu zhruba za 1,5 roka, pričom cena Brentu rástla naposledy sedem týždňov po sebe na rozhraní januára a februára 2022, krátko pred útokom Ruska na Ukrajinu.



IEA koncom týždňa zverejnila predbežné údaje o vývoji globálneho dopytu po rope za mesiac jún. V rámci nich uviedla, že v júni dosiahol svetový dopyt rekordných 103 barelov denne. Navyše predpokladá, že ďalší rekord by mohol zaznamenať mesiac august. Okrem toho, produkčné škrty zo strany Saudskej Arábie a Ruska signalizujú výrazný pokles zásob ropy vo zvyšnom období tohto roka. To by podľa IEA mohlo viesť k ďalšiemu zvýšeniu cien komodity.



(1 EUR = 1,1004 USD)