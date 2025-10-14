< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesá, Brent sa prvýkrát od mája dostal pod 62 USD
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 11.13 h SELČ 61,96 USD (53,56 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,36 USD (2,15 %).
Autor TASR
Londýn 14. októbra (TASR) - Ceny ropy sa po miernom raste na začiatku utorkového obchodovania vrátili počas dňa k poklesu, ktorý dosiahol viac než 2 %. Cena Brentu sa tak prvýkrát za viac než päť mesiacov dostala pod 62 USD za barel (159 litrov). Informovali o tom agentúry Reuters, TASS a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 11.13 h SELČ 61,96 USD (53,56 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,36 USD (2,15 %). Je to prvý pokles pod 62 USD/barel od 8. mája.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 58,24 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,25 USD (2,15 %). Na záver pondelkového obchodovania (13. 10.) zaznamenala cena Brentu rast 0,9 % a cena WTI 1 %.
Na začiatku utorkového obchodovania náladu na trhoch mierne podporili informácie, že americký prezident Donald Trump sa po pôvodnej neochote nakoniec plánuje stretnúť na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a riešiť nové spory. Samit bude v Južnej Kórei na prelome októbra a novembra.
Ukázalo sa však, že investori si stále nie sú istí ďalším vývojom vzťahov medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta po tom, ako Trump oznámil, že na čínsky tovar uvalí od novembra 100-percentné clá a Čína sľúbila, že „USA neustúpi“. Podľa Suvra Sarkara z DBS Bank sú trhy citlivé na ostrú rétoriku - či už prichádza z jednej alebo druhej strany.
Navyše, k poklesu cien ropy prispela aj Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Tá vo svojej mesačnej správe uviedla, že deficit ponuky na trhu bude na budúci rok miernejší, než sa pôvodne odhadovalo, keďže skupina najväčších producentov OPEC+ pokračuje vo zvyšovaní ťažby.
(1 EUR = 1,1569 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 11.13 h SELČ 61,96 USD (53,56 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,36 USD (2,15 %). Je to prvý pokles pod 62 USD/barel od 8. mája.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 58,24 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,25 USD (2,15 %). Na záver pondelkového obchodovania (13. 10.) zaznamenala cena Brentu rast 0,9 % a cena WTI 1 %.
Na začiatku utorkového obchodovania náladu na trhoch mierne podporili informácie, že americký prezident Donald Trump sa po pôvodnej neochote nakoniec plánuje stretnúť na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a riešiť nové spory. Samit bude v Južnej Kórei na prelome októbra a novembra.
Ukázalo sa však, že investori si stále nie sú istí ďalším vývojom vzťahov medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta po tom, ako Trump oznámil, že na čínsky tovar uvalí od novembra 100-percentné clá a Čína sľúbila, že „USA neustúpi“. Podľa Suvra Sarkara z DBS Bank sú trhy citlivé na ostrú rétoriku - či už prichádza z jednej alebo druhej strany.
Navyše, k poklesu cien ropy prispela aj Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Tá vo svojej mesačnej správe uviedla, že deficit ponuky na trhu bude na budúci rok miernejší, než sa pôvodne odhadovalo, keďže skupina najväčších producentov OPEC+ pokračuje vo zvyšovaní ťažby.
(1 EUR = 1,1569 USD)