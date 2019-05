Ceny ropy klesajú, americká WTI sa obchoduje okolo 58,50 USD

Na začiatkutýždňa tak pokračuje vývoj z minulého, keď ceny ropy zaznamenali najprudší pád v tomto roku z dôvodu obáv, že obchodná vojna medzi USA a Čínou môže spôsobiť výrazné ochladenie ekonomiky.

Singapur 27. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne klesli. Americká WTI sa obchoduje okolo 58,50 USD (52,29 eura) za barel. Na začiatku nového týždňa tak pokračuje vývoj z minulého, keď ceny čierneho zlata zaznamenali najprudší pád v tomto roku z dôvodu obáv, že obchodná vojna medzi USA a Čínou môže spôsobiť výrazné ochladenie globálnej ekonomiky. Ceny naďalej podporuje dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o obmedzení ťažby.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa v pondelok o 8.34 h SELČ predával po 58,43 USD. To bolo o 20 centov alebo 0,34 % menej než v piatok (24. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v piatok polepšil o 72 centov alebo 1,2 % a uzavrel na úrovni 58,63 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň však jeho cena padla o 6,8 %, čo bolo najprudšie týždňové zlacnenie WTI v tomto roku. Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent v pondelok ráno oslabil o 12 centov na 68,57 USD za barel.



Ceny čierneho zlata sa minulý týždeň dostali pod výrazný tlak. Aktuálne sa už relatívne stabilizovali. Dôvodom vývoja boli obavy zo spomalenia expanzie svetovej ekonomiky, predovšetkým z dôvodu obchodného konfliktu medzi USA a Čínou. To by zrejme spôsobilo výrazné zníženie globálneho dopytu po rope.