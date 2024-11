Ceny ropy klesajú ďalej, cena Brentu skĺzla pod 73 USD za barel

New York 25. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok už o približne 3 %, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 73 USD za barel (159 litrov). Trhy reagujú na stále početnejšie správy o dohode medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh o podmienkach na uzatvorenie prímeria. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.11 h SEČ 72,98 USD (69,54 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,19 USD (2,91 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 68,88 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,36 USD alebo 3,31 %.



Izrael v pondelok uviedol, že smeruje k uzatvoreniu dohody o prímerí s Hizballáhom a podľa izraelskej televízie Kešet 12 by o návrhu dohody mal v utorok 26. novembra rokovať izraelský bezpečnostný kabinet. "Zdá sa, že za poklesom cien ropy sú práve správy o pripravovanej dohode o prímerí medzi Izraelom a Hizballáhom, aj keď ani predchádzajúce boje dodávky ropy z regiónu neovplyvnili," povedal na margo vývoja cien komodity analytik z UBS Giovanni Staunovo.



(1 EUR = 1,0495 USD)