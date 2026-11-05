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Ceny ropy klesajú, palivá v SR by mohli zlacnieť
Ceny ropy v posledných dňoch výrazne klesajú pod vplyvom výsledkov volieb do amerického Kongresu a rastúcich nádejí na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ceny ropy v posledných dňoch výrazne klesajú pod vplyvom výsledkov volieb do amerického Kongresu a rastúcich nádejí na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe. Tento vývoj vytvára priestor na zlacňovanie benzínu a nafty na slovenských čerpacích staniciach v najbližších dňoch a týždňoch, vyplýva z komentára analytika finančných trhov XTB Ondreja Greguša.
Ceny ropy podľa neho zažívajú výrazný pokles, pričom severomorský Brent stratil od minulého piatka približne 19 % a dostal sa na úroveň 95 dolárov (84,32 eura) za barel (159 litrov).
Jedným z dôvodov poklesu cien ropy v posledných dňoch sú podľa Greguša výsledky volieb do amerického Kongresu, po ktorých ropa klesla o 7 %. „Hlavným dôvodom sú rastúce nádeje na diplomatické ukončenie vojny s Iránom,“ uviedol.
Z cien ropy mizne geopolitické riziko, pričom k zlacňovaniu prispieva obnovená ponuka z Blízkeho východu aj slabší globálny dopyt.
Podľa finančnej skupiny JPMorgan prevýšila v októbri svetová ponuka dopyt o 1,4 milióna barelov denne, čo vytvára priestor na pokles cien benzínu a nafty aj na slovenských čerpacích staniciach v najbližších dňoch až týždňoch. Pokles cien pre motoristov však spomalia rafinérske marže, dane, kurzové výkyvy či prípadné zlyhanie mierových rokovaní.
(1 EUR = 1,1267 USD)
Ceny ropy podľa neho zažívajú výrazný pokles, pričom severomorský Brent stratil od minulého piatka približne 19 % a dostal sa na úroveň 95 dolárov (84,32 eura) za barel (159 litrov).
Jedným z dôvodov poklesu cien ropy v posledných dňoch sú podľa Greguša výsledky volieb do amerického Kongresu, po ktorých ropa klesla o 7 %. „Hlavným dôvodom sú rastúce nádeje na diplomatické ukončenie vojny s Iránom,“ uviedol.
Z cien ropy mizne geopolitické riziko, pričom k zlacňovaniu prispieva obnovená ponuka z Blízkeho východu aj slabší globálny dopyt.
Podľa finančnej skupiny JPMorgan prevýšila v októbri svetová ponuka dopyt o 1,4 milióna barelov denne, čo vytvára priestor na pokles cien benzínu a nafty aj na slovenských čerpacích staniciach v najbližších dňoch až týždňoch. Pokles cien pre motoristov však spomalia rafinérske marže, dane, kurzové výkyvy či prípadné zlyhanie mierových rokovaní.
(1 EUR = 1,1267 USD)