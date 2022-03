Ceny ropy klesajú, USA a spojenci opäť diskutujú o uvoľnení zásob

Paríž 24. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 119 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú opätovné diskusie medzi USA a ich spojencami o ďalšom koordinovanom uvoľnení ropných zásob s cieľom upokojiť energetické trhy po invázii Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 17.11 h SEČ 118,91 USD (108,32 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,69 USD (2,21 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 112,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,84 USD alebo 2,47 %.



Ako povedala americká ministerka energetiky Jennifer Granholmová v centrále Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v Paríži, "čo sa týka núdzových zásob, pokračuje sa v diskusiách, pričom na stole sú všetky možnosti".



Ceny ropy smerom nadol okrem toho potlačilo posilnenie kurzu dolára, ako aj štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ich predstavitelia dali najavo, že nepodporujú prípadný zákaz dovozu ruskej ropy do Európskej únie. Ako uviedli, sú presvedčení, že zákaz na dovoz ropy z Ruska poškodí spotrebiteľov.



(1 EUR = 1,0978 USD)