Ceny ropy klesajú
Prispeli k tomu vyhliadky na mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou.
Autor TASR
Singapur 25. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli. Prispeli k tomu vyhliadky na mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ale straty komodity sú obmedzené, keďže nadobudli platnosť prísne sankcie USA voči najväčším ruským ropným spoločnostiam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 6.28 h SEČ predával po 58,50 USD (50,68 eura). To bolo o 34 centov alebo 0,58 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 35 centov alebo 0,55 % na 63,02 USD za barel.
USA a Ukrajina spolupracujú na mierovej dohode s Ruskom, hoci zverejnili len málo podrobností.
Ukončenie dlhotrvajúcej rusko-ukrajinskej vojny by mohlo výrazne uvoľniť ruské dodávky ropy a zvýšiť ponuku. Trhy sú však už teraz bohato zásobené, takže by to mohlo viesť k väčšiemu, ako očakávanému prebytku ponuky nad dopytom v nasledujúcom roku.
Minulý týždeň nadobudli platnosť americké sankcie voči najväčším ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil. Trhy teraz sledujú, či významne narušia globálne dodávky ropy.
Správy o sankciách už predtým zvýšili ceny ropy, ale jej zisky boli len krátkodobé vzhľadom na obavy z nadmernej ponuky.
(1 EUR = 1,1544 USD)
