Ceny ropy klesli a dostali sa na najnižšiu úroveň za dva týždne

New York 29. apríla (TASR) – Ceny ropy v utorok klesli o viac ako 2,5 % a dostali sa na najnižšiu úroveň za dva týždne. Investori sa pripravujú na zvýšenie ťažby zo strany aliancie OPEC+ a obávajú sa, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahnu globálnu ekonomiku a spomalia dopyt po energiách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI v utorok klesol o 1,76 USD alebo 2,84 % na 60,29 USD (53,01 eura) za barel (159 litrov). Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížil o 1,71 USD alebo 2,60 % na 64,15 USD za barel. Oba referenčné druhy ropy sa dostali na najnižšiu úroveň od 10. apríla.



Podľa väčšiny ekonómov oslovených agentúrou Reuters agresívne clá, ktoré Trump uvalil na dovoz do USA, zvyšujú pravdepodobnosť, že svetová ekonomika tento rok upadne do recesie.



Navyše, aliancia producentov OPEC+ chce opäť zvýšiť ťažbu, čo má v čase slabých vyhliadok dopytu negatívny vplyv na ceny.



(1 EUR = 1,1373 USD)