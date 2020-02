Ceny ropy klesli, Brent sa pohybuje okolo 54,30 USD za barel

Singapur 10. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k 54 USD za barel (159 litrov). Trhy vyčkávajú na ďalší vývoj v Číne v súvislosti s koronavírusom a z toho vyplývajúcim dopytom po rope a zároveň čakajú, či najväčší producenti zredukujú ťažbu výraznejšie než doteraz.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) má záujem o ďalšiu redukciu ťažby. Technický výbor OPEC+ (OPEC a ďalší producenti) navrhol, aby OPEC+ zredukoval produkciu o ďalších 600.000 barelov denne. Rusko však oznámilo, že na zhodnotenie situácie na trhu potrebuje viac času.



Alžírsky minister ropného priemyslu Mohamed Arkab v nedeľu (9. 2.) uviedol, že výbor navrhol dodatočnú redukciu až do konca 2. štvrťroka. "Epidémia koronavírusu má negatívny vplyv na ekonomické aktivity, najmä na dopravu, cestovný ruch a priemysel. Zatiaľ najmä v Číne, v stále väčšej miere však aj v ostatných ázijských a ďalších krajinách," povedal Arkab.



Podľa ruského ministra energetiky Alexandra Novaka však Moskva potrebuje viac času na zhodnotenie situácie. Ako dodal, svetový dopyt je zatiaľ solídny a rast produkcie ropy v USA by sa mal spomaliť.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 8.59 h SEČ 54,29 USD (49,49 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 18 centov.



V podobnom rozsahu klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci. Dosiahla 50,13 USD/barel, čo predstavuje pokles o 19 centov.



(1 EUR = 1,0969 USD)