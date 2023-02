Ceny ropy klesli, Brent sa pohybuje tesne pod 83 USD za barel

New York 21. februára (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla o viac než percento na úroveň tesne pod 83 USD za barel (159 litrov). Na trhy vplývajú pretrvávajúce obavy o vývoj svetovej ekonomiky, ktoré prekonali aj očakávania zhoršenia ponuky po obmedzení produkcie ropy v Rusku od nasledujúceho mesiaca. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Trhy momentálne vyčkávajú na zápisnicu z ostatného zasadnutia americkej centrálnej banky Fed. Jej zverejnenie sa očakáva v stredu 22. februára.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 20.33 h SEČ 82,93 USD (77,77 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,14 USD (1,36 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok, dosiahla 76,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 18 centov alebo o 0,24 %.



(1 EUR = 1,0664 USD)