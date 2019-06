Ceny ropy klesli, Brent sa však stále pohybuje nad 66 USD/barel

Trhy totiž zaujali vyčkávací postoj ako v prípade blížiacej sa schôdzky prezidentov USA a Číny na samite lídrov G20 v Japonsku, tak v prípade schôdzky členov OPEC začiatkom júla vo Viedni.

Tokio 27. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli a vymazali tak časť zo stredajších (26. 6.) výrazných ziskov. Trhy totiž zaujali vyčkávací postoj ako v prípade blížiacej sa schôdzky prezidentov USA a Číny na samite lídrov G20 v Japonsku, tak v prípade schôdzky členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) začiatkom júla vo Viedni. Cena ropy Brent sa však naďalej drží nad 66 USD za barel (159 litrov).



Prezidenti USA a Číny Donald Trump a Si Ťin-pching majú naplánovanú schôdzku počas samitu lídrov skupiny G20, ktorý sa uskutoční 28. a 29. júna v Osake, aby rokovali o riešení eskalujúceho obchodného sporu.



"Investori sú rozdelení v tom, čo možno očakávať od týchto rokovaní," povedal analytik Edward Moya zo spoločnosti OANDA. Ako dodal, v prípade priaznivého vývoja rokovaní medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom sa dá očakávať, že dopyt, a tým aj ceny ropy pôjdu nahor. Situácia sa však môže vyvinúť aj opačne, keďže Trump hrozí v prípade nedohody "plánom B".



Nevie sa ani to, ako sa skončí schôdzka OPEC a ďalších producentov začiatkom júla vo Viedni. Tam sa má rozhodnúť o ďalšom pokračovaní programu znižovania produkcie.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 9.25 h SELČ o 41 centov na 66,08 USD (58,16 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 59,03 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 35 centov.