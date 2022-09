Ceny ropy klesli, Brent skĺzol k 90 USD za barel

Singapur 23. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno klesli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 90 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Náladu na trhoch ovplyvnilo posilnenie dolára a opätovné zvýšené obavy z prepadu ekonomiky do recesie po tom, ako viaceré centrálne banky vrátane amerického Fedu a Európskej centrálnej banky (ECB) oznámili výrazné zvýšenie úrokových sadzieb. Tempo poklesu cien ropy však nebolo výrazné. Vplyv dolára a obáv z vývoja ekonomiky totiž kompenzovali zasa obavy z možného zníženia ponuky ropy na trhu po tom, ako Rusko oznámilo čiastočnú mobilizáciu. Navyše sa skomplikovali rokovania o obnovení jadrovej dohody medzi Iránom a mocnosťami, takže iránska ropa sa pravdepodobne tak skoro na trhy nedostane.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.02 h SELČ 90,17 USD (91,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 29 centov (0,32 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 83,29 USD/barel. Aj v tomto prípade to predstavuje pokles o 20 centov alebo 0,24 %. Za celý týždeň smeruje ropa v obidvoch prípadoch k poklesu, pričom cena Brentu doteraz klesla za týždeň o 1,5 % a cena WTI o 2,3 %.



(1 EUR = 0,9884 USD)