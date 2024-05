Ceny ropy klesli, Brent skĺzol k hranici 83 USD za barel

Singapur 21. mája (TASR) - Ceny ropy počas obchodovania v Ázii zaznamenali pokles, pričom cena Brentu skĺzla do blízkosti hranice 83 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na správy z USA, ktoré signalizujú, že vysoká inflácia sa udrží dlhší čas a s ňou aj vyššie úrokové sadzby znižujúce spotrebiteľský aj firemný dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.17 h SELČ 83,19 USD (76,60 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 52 centov (0,62 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom (exspiruje v utorok) dosiahla 79,22 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 58 centov alebo 0,73 %.



Ceny ropy tak pokračujú v poklese, ktorý zaznamenali aj v pondelok (20. 5.), keď klesli takmer o 1 %. Dôvodom sú vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky Fed, ktorí uviedli, že čakajú na ďalšie signály zmiernenia inflácie a až potom sú ochotní pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Philip Jefferson z Fedu povedal, že je zatiaľ priskoro tvrdiť, že "spomaľovanie inflácie bude dlhodobejšie" a podľa jeho kolegu Michaela Barra súčasná reštriktívna menová politika by mala zostať v platnosti ešte nejakú dobu.



Tieto vyjadrenia trhy vyhodnotili ako riziko pre dopyt po rope, keďže vysoké úrokové sadzby majú na ekonomiku nepriaznivý vplyv. Analytik Tošitaka Tazawa zo spoločnosti Fujitomi Securities v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov Fedu uviedol, že šance na redukciu úrokových sadzieb sa vzdialili, čo zvýšilo obavy, že dopyt po rope bude slabší.



(1 EUR = 1,0861 USD)