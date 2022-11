Ceny ropy klesli, Brent skĺzol pod 92,50 USD za barel

Londýn 17. novembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 92,50 USD za barel (159 litrov). Pod pokles cien sa podpísalo najmä zmiernenie predchádzajúcich obáv, že konflikt na Ukrajine sa začína rozširovať do ďalších krajín, na trhy však naďalej pôsobia aj správy z Číny o vývoji situácie okolo COVID-19, ktoré signalizujú znižovanie dopytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 10.32 h SEČ 92,40 USD (88,74 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 46 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 84,92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 67 centov.



Poľsko a predstavitelia NATO v stredu (16. 11.) oznámili, že raketa, ktorá deň predtým dopadla v Poľsku neďaleko ukrajinských hraníc, bola podľa všetkého vypálená ukrajinskou protivzdušnou obranou, nie Rusmi. To zmiernilo obavy, že konflikt Ruska a Ukrajiny sa začína presúvať mimo ukrajinského územia. Navyše, na ceny tlačí aj Čína, z ktorej prichádzajú správy o neustálom raste počtu infikovaných novým koronavírusom. To zvyšuje obavy z poklesu dopytu po rope zo strany Pekingu, pričom Čína je najväčším dovozcom komodity na svete.



(1 EUR = 1,0412 USD)