Ceny ropy klesli, cena Brentu klesla hlbšie pod 82 USD za barel

Singapur 31. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, pričom cena Brentu skĺzla hlbšie pod 82 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili najnovšie vyhlásenia zástupcov americkej centrálnej banky, že zatiaľ je skoro uvažovať o znížení úrokových sadzieb, ako aj nečakaný rast zásob benzínu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.50 h SELČ 81,71 USD (75,55 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 15 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,70 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 21 centov.



Prezidentka Fedu v Dallase Lorie Loganová povedala, že napriek zlepšeniu situácie v poslednom období sa naďalej obáva zvýšených inflačných rizík. Americká centrálna banka by podľa nej mala byť pružná a mala by "mať na stole všetky dostupné možnosti". Ako uviedla, je skutočne dôležité, aby sa Fed nezameral iba na jednu z ciest pri ďalšom vývoji menovej politiky. "Myslím si, že je zatiaľ veľmi skoro uvažovať o redukcii úrokových sadzieb," dodala Loganová.



Navyše, americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby benzínu v USA v minulom týždni nečakane vzrástli. Zásoby sa zvýšili približne o dva milióny barelov na 228,8 milióna barelov, zatiaľ čo trhy očakávali ich pokles o 400.000 barelov.



Zásoby ropy síce klesli, pokles bol však miernejší, než odhadoval Americký ropný inštitút (API). Ten stanovil pokles na 6,49 milióna barelov, ministerstvo však oznámilo, že klesli o 4,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0815 USD)