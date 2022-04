Ceny ropy klesli vo štvrtok o viac ako 1 percento

Singapur 28. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli vo štvrtok o vyše 1 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 104 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili nové protipandemické opatrenia v Číne, ktoré vyvolávajú obavy, že dopyt po rope zo strany najväčšieho dovozcu komodity na svete sa obmedzí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.14 h SELČ 103,74 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,58 USD (1,50 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 100,52 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,50 USD alebo 1,47 %. Obidva kontrakty uzatvorili predchádzajúce obchodovanie rastom, avšak iba miernym, o vyše 30 centov. Čiastočne ich ovplyvnila informácia z amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň mierne vzrástli, a to o 692.000 barelov.



Vo štvrtok však náladu na ropných trhoch opäť ovplyvnila Čína, keď Peking sprísnil proticovidové opatrenia. Úrady v hlavnom meste uzavreli niektoré verejné priestranstvá a v ďalších sprísnili kontroly. Urobili tak dva dni po tom, ako v 12 mestských častiach Peking spustili hromadné testovanie na covid. K takémuto kroku úrady pristúpili po tom, ako sa tam vyskytli desiatky prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Ďalšie sprísňovanie opatrení v Číne zvýšilo obavy trhov zo spomalenia rastu najväčšej ázijskej ekonomiky, čo by viedlo k obmedzeniu dopytu po rope.



Analytici zároveň poukázali na spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky v dôsledku vysokých cien komodít a eskalácie rusko-ukrajinského konfliktu. To rovnako zvyšuje obavy o vývoj dopytu po rope.



(1 EUR = 1,0583 USD)