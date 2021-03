Ceny ropy klesli, cena Brentu sa drží nad 64 USD za barel

Tokio 22. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena ropy Brent sa pohybuje mierne nad 64 USD za barel (159 litrov). Na trhy naďalej vplývajú obavy z poklesu dopytu v Európe, kde sa pandemická situácia znovu zhoršuje.



Na náladu na trhoch najviac vplýva situácia v Nemecku, kde sa plánuje predĺženie celoštátneho lockdownu do 18. apríla. Dôvodom je opätovný nárast počtu nových prípadov infekcie, čo zvyšuje tlak na nemocnice.



"Realitou je, že od úplného zotavenia dopytu sme ešte veľmi ďaleko," povedal Stephen Innes, hlavný stratég pre globálne trhy v maklérskej spoločnosti Axi.



Ceny ropy nepodporili ani správy z USA o očakávanom vývoji produkcie. Podľa ostatných informácií spoločnosti Baker Hughes počet aktívnych ropných vrtov, ktoré signalizujú budúcu produkciu, vzrástol v minulom týždni v USA o deväť na 411. To je najvyšší počet od apríla minulého roka. Od augusta, keď dosahoval historické minimum 244, sa tak počet aktívnych ropných vrtov zvýšil takmer o 70 %.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.33 h SEČ 64,18 USD (53,97 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 35 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 61,09 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 33 centov. Obidva kontrakty zaznamenali v závere minulého týždňa pokles o 6 %.



(1 EUR = 1,1891 USD)