Ceny ropy klesli, Brent sa pohybuje okolo 61,80 USD/barel

Tokio 11. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli po tom, ako sa na trhy vrátili obavy, či USA a Čína uzatvoria v najbližšom období obchodnú dohodu. Rozsah poklesu však zmiernili informácie o znížení počtu ropných vrtov v USA na 2,5-ročné minimum.



Trhy v poslednom období očakávali, že Washington a Peking čoskoro uzatvoria predbežnú obchodnú dohodu. Americký prezident Donald Trump však cez víkend vyhlásil, že na dohode má záujem predovšetkým Čína a "ak to nebude skvelá dohoda pre USA, neuzatvorí ju". Zároveň dodal, že informácie o ochote USA zrušiť dovozné clá na čínske produkty v rámci prvej fázy obchodnej dohody neboli presné.



Na druhej strane, ceny ropy priaznivejšie ovplyvnili informácie o poklese počtu aktívnych ropných vrtov v USA, čo naznačuje nižšiu produkciu v najbližšom období. Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, ich počet klesol o sedem na 684 vrtov, čo je najnižší počet od apríla 2017.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.33 h SEČ 61,84 USD (56,04 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s piatkovou uzávierkou (8. 11.) zaznamenala pokles o 67 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri dosiahla 56,62 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 62 centov.