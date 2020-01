Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 64,40 USD/ barel

Tokio 22. januára (TASR) - Ceny ropy v stredu mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k hranici 64 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na najnovšie informácie šéfa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatiha Birola, že v 1. polroku tohto roka sa očakáva prebytok ropy na trhu a aj v prípade plynu by zásoby mali byť dostatočne vysoké.



"Čo sa týka zásob ropy a plynu, počítame s dostatočne vysokým objemom," povedal Birol v utorok (21. 1.) na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. Odhaduje, že trhy s ropou by mali byť v 1. polroku v prebytku na úrovni zhruba jedného milióna barelov denne. To je aj dôvod, prečo po zabití iránskeho generála Kásema Solejmáního, či po zhoršení situácie v Líbyi nedošlo k výraznejšiemu rastu cien ropy, dodal Birol.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom dosiahla do 8.08 h SEČ 64,35 USD (57,89 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 24 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 58,10 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 28 centov.



(1 EUR = 1,1115 USD)