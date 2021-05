Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje nad 68 USD za barel

Singapur 27. mája (TASR) - Po uzatvorení predchádzajúceho obchodovania rastom zaznamenali ceny ropy vo štvrtok pokles, výkyvy v cenách sú však naďalej iba mierne. Na relatívne stabilnej úrovni udržuje ceny ropy optimizmus v súvislosti s blížiacou sa letnou motoristickou sezónou v USA a Európe. Čiastočne ich však smerom nadol tlačia obavy z poklesu dopytu v Indii a možného zvýšenia dodávok ropy na trh, ak sa zrušia sankcie proti Iránu.



"Väčšina krajín eurozóny zrušila predchádzajúce obmedzenia v oblasti cestovania, čo zvyšuje dopyt po rope. Na druhej strane, nepriaznivá pandemická situácia v Indii a ďalších ázijských krajinách a s tým súvisiace nové obmedzenia v ekonomikách pôsobia na ceny ropy opačným smerom," povedal Sunilkumar Katke zo spoločnosti Axis Securities. Trhy sledujú aj rokovania o jadrovej dohode s Iránom, čo by mohlo viesť k uvoľneniu sankcií voči Teheránu.



Podľa Katkeho si však na prípadný vývoz iránskej ropy bude potrebné ešte chvíľu počkať. "V krátkodobom horizonte by sa tak ceny mali držať na vysokej úrovni," dodal.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 9.36 h SELČ 68,44 USD (55,97 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 43 centov a vymazanie stredajšieho (26. 5.) rastu o 22 centov. Počas tohto týždňa sa však cena ropnej zmesi udržiavala na úrovni medzi 68 a 69 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 65,81 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 40 centov. V stredu vzrástla o 14 centov, naďalej sa však drží v rozmedzí, v ktorom sa pohybuje väčšinu tohto týždňa, medzi 65 a 66 USD za barel.