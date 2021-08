Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 72 USD za barel

New York 26. augusta (TASR) - Po stredajšom raste ceny ropy vo štvrtok v porovnaní s predchádzajúcim obchodovacím dňom klesli. Na ceny počas celého dňa vplývajú opätovné obavy o vplyv šíriaceho sa delta variantu nového koronavírusu na globálnu ekonomiku, ako aj obnovenie ťažby ropy na ropnej plošine spoločnosti Pemex v Mexickom zálive.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.32 h SELČ 71,64 USD (60,88 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 61 centov (0,84 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s októbrovým kontraktom dosiahla 67,90 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 46 centov (0,67 %).



Ešte v stredu (25. 8.) zaznamenala cena Brentu rast o 1,2 % a cena WTI vzrástla o 1,7 %. Trhy tak reagovali na oznámenie amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v minulom týždni klesli, už tretí týždeň po sebe, a dopyt po palivách vzrástol na najvyššiu úroveň od marca 2020.



Vo štvrtok však na trhy zapôsobili správy o nových prípadoch infekcií delta variantu nového koronavírusu, ako aj informácie o obnovení pôvodnej produkcie ropy v Mexiku. Tú výrazne zredukoval požiar na ropnej plošine spoločnosti Pemex, ku ktorému došlo v nedeľu 22. augusta a ktorý si vyžiadal minimálne päť obetí.



(1 EUR = 1,1767 USD)