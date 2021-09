Saudskoarabský ropný koncern zníži ceny ropy dodávané do Ázie

New York 6. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, keď náladu na trhoch ovplyvnilo rozhodnutie Saudskej Arábie znížiť ceny pre zákazníkov v Ázii. Tlak na ceny čiastočne zmiernili výpadky v americkej produkcii ropy po hurikáne Ida.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 18.57 h SELČ 72,09 USD (60,76 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 52 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 68,78 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 51 centov. V priebehu obchodovania zaznamenali obidva kontrakty pokles o vyše 1 USD.



Saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco v nedeľu (5. 9.) upozornil zákazníkov, že v októbri znižuje oficiálne predajné ceny pre všetky druhy ropy dodávané do Ázie, ktorá je pre spoločnosť najväčším trhom, minimálne o 1 USD na barel. Zníženie cien bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Saudská Arábia tým naznačila, že na trhoch je dostatok ropy.



Objem zásob komodity na trhu zvyšujú štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti, ktorí sú členmi zoskupenia OPEC+. Tí od augusta zmierňujú svoj pôvodný program ťažobných škrtov, a to každý mesiac až do konca decembra o 400.000 barelov denne.



Rozsah poklesu cien ropy zmiernili obavy, že ťažba ropy v USA bude v dôsledku škôd spôsobených hurikánom Ida ešte nejaký čas limitovaná. Americká vláda zatiaľ uvoľňuje ropu zo strategických ropných rezerv.



Hurikán Ida zároveň zredukoval počet aktívnych ťažobných vrtov v USA v minulom týždni, informovala spoločnosť Baker Hughes. Bol to prvý pokles za posledných päť týždňov, pričom počet aktívnych ropných vrtov bol najnižší od júna 2020.



(1 EUR = 1,1864 USD)