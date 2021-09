Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 71,70 USD za barel

New York 7. septembra (TASR) - Po miernom raste na začiatku obchodovania zaznamenali ceny ropy v utorok pokles, pričom cena Brentu klesla pod 71,70 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili obavy z poklesu dopytu po rope v Spojených štátoch a Ázii a čiastočne ich nadol posunulo aj posilnenie kurzu amerického dolára. Výraznejšiemu zníženiu cien komodity zabránili pokračujúce výpadky v produkcii na americkom pobreží Mexického zálivu po tom, ako oblasť zasiahol hurikán Ida.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.59 h SELČ 71,65 USD (60,41 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 57 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 68,26 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou z piatka (3. 9.) to predstavuje pokles o 1,03 USD. V pondelok boli trhy v USA pre sviatok zatvorené.