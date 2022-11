Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje hlbšie pod 98 USD za barel

Singapur 8. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu sa pohybuje hlbšie pod 98 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňujú pokračujúce obavy z prepadu svetovej ekonomiky do recesie a zvyšujúci sa počet infikovaných novým koronavírusom v Číne, čo znamená opätovné sprísňovanie protipandemických opatrení a zníženie dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.13 h SEČ 97,48 USD (97,55 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 44 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 91,33 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 46 centov.



Čína zaznamenala výrazný rast nových prípadov na ochorenie COVID-19 v meste Kanton v juhočínskej provincii Kuang-tung, ktorá patrí medzi významné priemyselné a obchodné lokality. Okrem Kantonu sa však zvýšený počet infikovaných objavil aj vo viacerých ďalších veľkých mestách, pričom v pondelok (7. 11.) oznámila Čína najvyšší počet nakazených za posledných šesť mesiacov.



Ceny ropy smerom nadol potlačil aj silnejší dolár, ako aj očakávania analytikov, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň vzrástli o 1,1 milióna barelov. Predbežné informácie o vývoji zásob ropy v Spojených štátoch zverejní v utorok večer Americký ropný inštitút (API), oficiálne údaje zo strany amerického ministerstva energetiky budú známe v stredu 9. novembra.



(1 EUR = 0,9993 USD)