Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje tesne nad 95 USD za barel

Singapur 9. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 95 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnilo opätovné zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne, ktorá je kľúčovým dovozcom ropy, ako aj informácie z USA, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli viac, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.16 h SEČ 95,11 USD (95,15 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 25 centov (0,26 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 88,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 34 centov (0,38 %). V utorok (8. 11.) zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch pokles zhruba o 3 %.



Náladu na trhoch v posledných dňoch do veľkej miery ovplyvňuje opätovné zvýšenie počtu prípadov ochorenia COVID-19 v Číne. To vedie k ďalším obmedzeniam pre obyvateľov aj podniky zo strany čínskej vlády, čo znamená pokles dopytu.



Navyše, Americký ropný inštitút (API) vo svojom odhade zverejnil, že zásoby ropy v USA sa za minulý týždeň zvýšili zhruba o 5,6 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali rast zásob o 1,1 milióna až 1,4 milióna barelov.



(1 EUR = 0,9996 USD)