Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje hlbšie pod 85 USD za barel

Singapur 31. januára (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla hlbšie pod 85 USD za barel (159 litrov). Trhy vyčkávajú na rozhodnutie centrálnych bánk o zvýšení úrokových sadzieb, navyše, ako sa ukazuje, sankcie sa dodávok ruskej ropy zatiaľ príliš nedotkli a ropa z Ruska naďalej prúdi. Tieto faktory zatiaľ prevažujú nad optimizmom spojeným s otváraním sa Číny a očakávaním opätovného zotavenia dopytu po rope v tejto krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 8.19 h SEČ 84,62 USD (77,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 28 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,55 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 35 centov.



Ako povedala analytička z CMC Markets Tina Tengová, ceny čiastočne ovplyvňuje fakt, že, ako sa ukazuje, sankcie zatiaľ na ruskú ropu pôvodne očakávaný vplyv nemajú a napriek zákazu EÚ a cenovému stropu zo strany G7 ropa z Ruska prúdi na trhy ďalej. Navyše trhy vyčkávajú na výsledok zasadnutia americkej centrálnej banky, ktorá by v stredu 1. februára mala rozhodnúť o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Investori predpokladajú, že Fed zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov a Európska centrálna banka (ECB) a britská Bank of England nasledujúci deň o 50 bodov.



Okrem toho trhy čakajú aj na zasadnutie zoskupenia ropných producentov OPEC+. Ministri ropného priemyslu producentských štátov by mali 1. februára rokovať prostredníctvom telekonferencie o ďalšom postupe v oblasti ťažby. Podľa piatich zdrojov z OPEC+ by mali odporučiť ponechanie ťažby na pôvodnej úrovni.



(1 EUR = 1,0903 USD)