Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje tesne nad 83 USD/barel

New York 25. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles, pod čo sa podpísali nepriaznivé ekonomické údaje z Nemecka a vyjadrenia šéfa Fedu, že americká centrálna banka by mohla pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. To viedlo k posilneniu dolára. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 20.30 h SELČ 83,10 USD (76,89 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 26 centov (0,31 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 55 centov (0,70 %).



K poklesu smerujú aj za celý týždeň. Predbežne bola cena Brentu v porovnaní so záverom v minulom týždni nižšie o viac než 1 % a WTI o vyše 2 %. V predchádzajúcom týždni klesli ceny ropy v obidvoch prípadoch približne o 2 %.



(1 EUR = 1,0808 USD)