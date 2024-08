Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 77 USD/barel

Singapur 21. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v poklese, aj keď iba miernom. Cena Brentu sa naďalej drží okolo 77 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnili informácie o predpokladanom raste ropných zásob v USA za minulý týždeň, ako aj očakávania, že napätie na Blízkom východe by sa mohlo zmierniť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.30 h SELČ 77,08 USD (69,54 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 12 centov (0,16 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom (septembrový exspiroval v utorok 20. 8.), dosiahla 73,06 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 11 centov (0,15 %).



Pod mierny pokles sa podpísali informácie Amerického ropného inštitútu (API), ktorý v utorok zverejnil svoje odhady o vývoji ropných zásob v USA. Podľa API zásoby ropy sa za minulý týždeň zvýšili o 347.000 barelov. Oficiálne údaje o vývoji ropných zásob zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky.



Okrem toho na ceny ropy vplývajú pokračujúce rokovania o prímerí v Pásme Gazy. "Nádej na uzatvorenie prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas čiastočne zatlačila na ceny ropy. Okrem toho ich však ovplyvňujú aj pretrvávajúce obavy, čo sa týka dopytu po komodite," uviedli analytici z finančnej skupiny ING. V tejto súvislosti poukázali najmä na nepriaznivý vývoj čínskej ekonomiky.



(1 EUR = 1,1084 USD)