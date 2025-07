Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 68,50 USD/barel

Singapur 3. júla (TASR) - Po výraznom raste v predchádzajúcom obchodovaní ceny ropy vo štvrtok klesli, pričom cena Brentu skĺzla k 68,50 USD za barel (159 litrov). Príčinou je najmä informácia z USA o vývoji ropných zásob, ktorá poukázala na pokles dopytu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.23 h SELČ 68,53 USD (58,30 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 58 centov (0,84 %). V stredu (2. 7.) sa cena v závere obchodovania zvýšila o 3 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 66,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 55 centov (0,82 %). V závere predchádzajúceho obchodovania vzrástla cena WTI o 3,1 %.



Za stredajším výrazným rastom cien ropy je najmä rozhodnutie Iránu pozastaviť spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Okrem toho ceny podporilo uzatvorenie obchodnej dohody medzi USA a Vietnamom, o čom informoval americký prezident Donald Trump.



Vývoj cien komodity vo štvrtok ovplyvnila do veľkej miery správa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktorý v stredu zverejnil údaje o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň. Tie ukázali, že zásoby ropy vzrástli o 3,8 milióna na 419 miliónov barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že zásoby klesnú, a to o 1,8 milióna barelov.



Navyše sa znížil dopyt po benzíne. To vyvolalo obavy z ďalšieho vývoja spotreby pohonných látok v USA počas kľúčovej letnej motoristickej sezóny.



Trhy teraz čakajú na údaje o vývoji na americkom trhu práce za minulý mesiac. Správa, ktorá sa zvyčajne zverejňuje v prvý piatok v mesiaci, bude tentoraz pre piatkový sviatok v USA oznámená už vo štvrtok.



(1 EUR = 1,1755 USD)