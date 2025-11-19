< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 64,70 USD za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.03 h SEČ 64,71 USD (55,83 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 19. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pod čo sa do veľkej miery podpísali informácie z USA o vývoji ropných zásob. Tie podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) v minulom týždni výrazne vzrástli a trhy očakávajú, že rast zásob potvrdia aj oficiálne údaje amerického ministerstva energetiky. Pokles bol však mierny, keďže z druhej strany na ceny naďalej vplývajú sankcie na ruskú ropu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.03 h SEČ 64,71 USD (55,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 18 centov (0,28 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 60,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 13 centov (0,21 %).
Podľa údajov API vzrástli zásoby ropy v USA v týždni do 14. novembra približne o 4,4 milióna barelov. Okrem ropy rast zaznamenali aj zásoby benzínu a ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej.
Analytici očakávajú, že rast ropných zásob potvrdí aj Úrad pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod americké ministerstvo energetiky. Tieto údaje budú zverejnené v stredu popoludní.
(1 EUR = 1,159 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.03 h SEČ 64,71 USD (55,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 18 centov (0,28 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 60,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 13 centov (0,21 %).
Podľa údajov API vzrástli zásoby ropy v USA v týždni do 14. novembra približne o 4,4 milióna barelov. Okrem ropy rast zaznamenali aj zásoby benzínu a ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej.
Analytici očakávajú, že rast ropných zásob potvrdí aj Úrad pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod americké ministerstvo energetiky. Tieto údaje budú zverejnené v stredu popoludní.
(1 EUR = 1,159 USD)