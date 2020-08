Ceny ropy klesli, cena Brentu sa priblížila k 45-dolárovej hranici

Tokio 19. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, keď trhy ovplyvnili zablokované rokovania o ďalšom balíku ekonomických stimulov v USA, ako aj rozhodnutie amerického prezidenta zrušiť rozhovory s Čínou o plnení 1. fázy obchodnej dohody. Tieto faktory mali na trhy väčší vplyv než najnovšie prognózy poukazujúce na výraznejší pokles ropných zásob v USA.



"Ceny ropy ovplyvnili najmä obavy o ďalší vývoj dopytu po komodite. Dohoda o ekonomických stimuloch v USA je zatiaľ v nedohľadne a rokovania o obchode medzi USA a Čínou sa nekonajú," povedal Hirojuki Kikukawa zo spoločnosti Nissan Securities. Poukázal na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušiť rozhovory o plnení prvej fázy obchodnej dohody medzi zástupcami USA a Číny. Tie sa mali pôvodne konať 15. augusta, Trump však vyhlásil, že vzhľadom na konanie Pekingu v súvislosti s novým koronavírusom sa mu s Číňanmi momentálne diskutovať nechce.



Čiastočne pozitívne však na ceny ropy zapôsobila informácia Amerického ropného inštitútu (API). Ten uviedol, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 4,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici očakávali pokles o 2,7 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 8.41 h SELČ 45,10 USD (37,88 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 36 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 42,61 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 28 centov.



(1 EUR = 1,1906 USD)