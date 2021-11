Ceny ropy klesli, cena Brentu sa priblížila k 80 USD za barel

New York 4. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 80 USD a cena americkej ropy WTI klesla pod 79 USD za barel (159 litrov). Trhy ovplyvnila najmä správa saudskoarabských médií, že produkcia Saudskej Arábie by v blízkom čase mala prekročiť 10 miliónov barelov denne, prvýkrát od nástupu pandémie nového koronavírusu.



Správa saudskoarabskej televízie Al Arabiya TV sa objavila krátko po tom, ako sa štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom dohodli, že budú pokračovať v doterajšom programe postupného zvyšovania ťažby, teda o 400.000 barelov denne každý mesiac. Zoskupenie OPEC+ tak nereagovalo na výzvy USA a ďalších veľkých spotrebiteľov ropy, aby jeho členovia zvýšili ťažbu výraznejším tempom. Podľa televízie by však produkcia v Saudskej Arábii mala v decembri dosiahnuť 10 miliónov barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 20.08 h SEČ 80,40 USD (69,50 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,59 USD (1,94 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 78,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,08 USD alebo 2,57 %.



(1 EUR = 1,1569 USD)