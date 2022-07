Ceny ropy klesli, cena Brentu sa priblížila k hranici 102 USD/barel

Tokio 25. júla (TASR) - Po poklese v závere minulého týždňa pokračovali ceny ropy v tomto trende aj v pondelok, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 102 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvňujú očakávania výrazného zvýšenia úrokových sadzieb v USA, ktoré by mohli oslabiť dopyt po komodite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.16 h SELČ 102,30 USD (100,39 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 90 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 93,71 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 99 centov.



"Ceny ropy sú pod tlakom, najmä pre obavy, že agresívne zvýšenie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed) povedie k spomaleniu rastu svetovej ekonomiky a zníži dopyt po palivách," povedal Tetsu Emori, šéf Emori Fund Management. Zástupcovia Fedu signalizovali, že banka by na najbližšom zasadnutí (26. - 27. júla) mohla zvýšiť úrokové sadzby o 75 bázických bodov. Náladu na ropných trhoch okrem toho ovplyvňuje aj slabé tempo rastu čínskej ekonomiky, dodal Emori.



(1 EUR = 1,019 USD)